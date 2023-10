Parrainages à khombol : le maire Magueye Boye obtient 1555 parrainages en une seule nuit

En une seule soirée, le maire de Khombol, Magueye Boye a obtenu 1 555 parrainages pour soutenir la candidature d'Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ayant parallèlement lancé la collecte de parrainages à Khombol, le maire souhaite avoir la moitié du nombre inscrit sur les listes électorales dans cette zone. Face aux populations, le maire a plaidé pour le candidat numéro 117. Revenant sur l'intérêt d'Amadou, Magueye Boye estime qu'il s'agit d'une continuation du travail remarquable accompli par le président Macky Sall depuis son arrivée à la tête du pays et qui a déjà élaboré son programme pour 2035. Ainsi, le maire se dit confiant et espère avoir un bon nombre de parrainages à Khombol pour soutenir la candidature d'Amadou pour un Sénégal meilleur et prospère.