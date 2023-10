Parrainage Présidentielle 2024 : Mamadou Thiaw Mobilise Massivement 51 Villages de Tassète en Faveur d'Amadou Ba

Tassette : Mamadou Thiaw s'engage pour une victoire de Bby en 2024





Le Secrétaire exécutif du Programme national de développement local ( PNDL) et maire de Tassette, Mamadou Thiaw, s'est prononcé sur le choix porté sur le Premier ministre Amadou Ba pour défendre les couleurs de la coalition "Benno Bokk Yakaar " ( Bby) à l'élection présidentielle de février 2024.



En effet, il a rencontré des responsables des 51 villages de ladite commune, samedi 07 octobre 2023 à la mairie de la commune éponyme, sa base politique pour une rencontre d'informations sur le parrainage durant laquelle il a exprimé son adhésion au choix du Président Macky Sall, en désignant Amadou Ba, candidat de la mouvance présidentielle.



L'édile de la commune de Tassette et ses collaborateurs ont pris l'engagement de participer activement au parrainage citoyen.





A cette occasion, ils renouvellent leur loyauté et leur confiance au Chef de l'État Macky Sall et s'engagent à élire le candidat Amadou Ba dès le premier tour de l'élection présidentielle de février 2024. En outre, M. Thiaw se réjouit du bilan du président Macky Sall qui incarne une gouvernance sobre et vertueuse.





D'ailleurs, il a annoncé la rencontre des 53 collectivités territoriales de la région de Thiès prévue ce dimanche dans la capitale du rail pour lancer officiellement la collecte de parrainage.



Malick Sarr Gueye