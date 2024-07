Paris 2024 : 326.000 spectateurs attendus pour la cérémonie d'ouverture, selon les organisateurs

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques Paris 2024 accueillera environ 326.000 spectateurs le vendredi sur les bords de la Seine, selon le comité d’organisation. Parmi ces spectateurs, 222.000 auront des billets gratuits et 104.000 auront des billets payants.



Pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques, la cérémonie d’ouverture se déroulera en dehors d’un stade, marquant ainsi une innovation majeure. Elle réunira 110 chefs d’État et de gouvernement, dont le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, et durera quatre heures sous la direction de l’acteur et metteur en scène français Thomas Jolly.



La cérémonie comprendra 12 tableaux artistiques mettant en valeur le patrimoine français et parisien, présentés le long d’un défilé de bateaux sur six kilomètres. Le spectacle, orchestré par Thomas Jolly et ses équipes, mobilisera 3.000 artistes, dont 400 danseurs dirigés par le chorégraphe français Maud Le Pladec. Ces artistes seront soutenus par 200 habilleurs et près de 300 coiffeurs et maquilleurs.



Pour garantir une expérience optimale pour les spectateurs, 80 écrans géants ont été installés le long de la Seine. L’Olympic Broadcasting Services (OBS), diffuseur officiel des Jeux olympiques, utilisera 120 caméras pour filmer la cérémonie, soit trois fois plus qu’aux Jeux de Tokyo en 2021. L’OBS a mobilisé 400 personnes pour permettre aux téléspectateurs du monde entier de vivre cette soirée exceptionnelle.



La cérémonie verra le défilé de 206 délégations, totalisant 10.500 athlètes. Le Sénégal sera représenté par 11 athlètes dans sept disciplines : athlétisme, judo, natation, canoë-kayak, taekwondo, escrime et tennis de table. Louis François Mendy (110 mètres haies) et la céiste Combe Seck seront les porte-drapeaux de la délégation sénégalaise. Le Sénégal n’a remporté qu’une seule médaille olympique depuis le début de sa participation aux Jeux, grâce à Amadou Dia Ba, qui a décroché l’argent au 400m haies aux JO de Séoul en 1988.



