Thies, Sénégal - Le Président du Conseil d’administration du Fonds de Garantie des investissements Prioritaires (FONGIP), Papis Ndoye, a fait preuve de générosité envers l'Association Sportive et Culturelle (ASC) Walidane, en faisant un don de matériel médical.



Papis Ndoye, un produit pur du navétane et professeur de chair agrégé en médecine nucléaire, a remis ce don en compagnie de Brin Ndiaye, un doyen du Navétane à Thies. Ce geste a été grandement apprécié par l'ASC Walidane, qui se prépare pour la phase finale de leur compétition.



Ndoye, dont les racines sont profondément ancrées dans le navétane, a toujours été un fervent défenseur de l'importance du sport et de la culture dans le développement de la jeunesse sénégalaise. Sa carrière en médecine nucléaire, ainsi que son rôle au sein du FONGIP, témoignent de son engagement envers le progrès et le bien-être de la communauté.