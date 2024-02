Pape Maguette Kébé quitte Thiès FC en pleine saison de Ligue 2 sénégalaise

En cette période d'incertitude pour Thiès FC, l'entraîneur Pape Maguette Kébé, alias PAN, annonce son départ du club. Alors que l'équipe se classe actuellement 12e en Ligue 2, elle rencontre des difficultés à obtenir des résultats positifs cette saison. Kébé dévoile que des désaccords majeurs concernant le non-respect de certaines clauses contractuelles ont motivé sa décision de rompre son contrat, notamment en ce qui concerne les rémunérations et les promesses non tenues en matière de recrutement.



Revenu à Thiès FC l'année précédente pour remplacer Mamady Dia, son bilan inclut une honorable 5e place en fin de saison dernière. Lors d'une entrevue avec Dsports, il exprime sa reconnaissance envers le club et assure garder une affection particulière pour l'équipe de sa ville natale. En attendant la nomination de son successeur, Thiès FC devra faire face à Oslo à Dakar pour la suite du championnat ce samedi.