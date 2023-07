Pape Latyr Ndiaye à Macky Sall : Le Moment de Choisir est Arrivé, et le Peuple Tranchera

Selon le président de l'Alliance pour la Solidarité (AS), Pape Latyr Ndiaye, le choix du candidat pour Benno Bokk Yakar doit répondre à un certain nombre de critères clés. Au-delà des lignes de parti, ce candidat doit être quelqu'un qui a consacré une part significative de sa vie au service de l'État, démontrant à la fois une loyauté inébranlable et un sens profond de la mesure.



Ndiaye met l'accent sur la nécessité d'un leader capable de forger un consensus dans un Sénégal actuellement déchiré par des tensions politiques. Le candidat idéal serait une figure d'union, quelqu'un qui a la capacité de transcender les divisions partisanes pour s'attaquer aux défis que notre nation doit relever.



L'expérience au cœur de l'État est un autre aspect essentiel du profil souhaité. Le candidat devrait avoir démontré, au fil des années, non seulement une expertise et des compétences politiques, mais aussi une aptitude à entretenir et à développer des relations solides, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.



En outre, Pape Latyr Ndiaye souligne l'importance de la loyauté et de la fidélité, des qualités cruciales dans un paysage politique souvent marqué par des alliances changeantes et des ambitions personnelles. Le futur candidat devrait être capable de composer avec toutes les "chapelles politiques", pour créer un consensus fort autour de l'intérêt supérieur du pays.



Le président Pape Latyr Ndiaye n'hésite pas à exhorter le président Sall à permettre au futur candidat de se rapprocher du peuple sénégalais, une fois que celui-ci sera choisi. Selon lui, l'interaction directe avec les citoyens est cruciale pour créer un lien fort et mutuellement bénéfique.



En conclusion, l'appel de Pape Latyr Ndiaye ne s'arrête pas à la simple désignation d'un candidat. Il s'agit d'un appel pour des élections apaisées et inclusives, dans lesquelles le peuple sénégalais est le seul arbitre. Il exprime clairement son désir de voir émerger un candidat qui réunira toutes les qualités énumérées et qui, surtout, placera l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout.