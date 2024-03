Pape Djibril Fall promet la formation des jeunes de Thiès aux métiers liés au gaz lors de sa campagne électorale

Lors du 7e jour de sa campagne électorale, Pape Djibril Fall a rencontré les habitants de Thiès. Selon le journaliste candidat à la présidence, cette région est confrontée à plusieurs défis, notamment le chômage, le manque de formation des jeunes et le manque de structures sanitaires adéquates.



Pour répondre à ces problèmes, Pape Djibril Fall s'engage à former les jeunes aux métiers liés au gaz et à placer la bonne gouvernance au cœur des politiques publiques. Le président du parti Les Serviteurs envisage de créer une économie locale en soulignant que les zones de production sont éloignées des zones de consommation.