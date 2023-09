Pape Abdou Cissé quitte l’Olympiakos pour aller en Turquie.

C’est officiel, après pas moins de six saisons passées à l’Olympiakos, Pape Abou Cissé va enfin quitter Le Pirée. N’entrant plus dans les plans du club grec depuis plusieurs mois maintenant, le défenseur international, qui vient de fêter son 28e anniversaire, était à la recherche d’un point de chute. Annoncé dans plusieurs clubs du Golfe, il a finalement choisi de rejoindre la Turquie. Alors qu’il lui restait un an de contrat à l’Olympiakos, le champion d’Afrique s’est s’engagé avec le club d’Adana Demirspor pour les trois prochaines années. Sous les ordres de Patrick Kluivert, Pape Abou Cissé retrouvera dans cette équipe ses compatriotes Badou Ndiaye et Mbaye Niang. Arrivé dans Le Pirée l’été 2017, «PAC» aura porté à 151 reprises le maillot de l’Olympiakos. Il a eu l’occasion de remporter deux titres de champion de Grèce et une Coupe de Grèce, lui qui a marqué 17 buts et délivré 2 passes décisives. Depuis la saison dernière, la relation entre l’ancien défenseur de l’AS Pikine et les pensionnaires du Stade Karaïskaki était devenue très froide. Le joueur a même été écarté du groupe professionnel, s’entraînant avec la réserve. Source: Wiwsport