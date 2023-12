Pambal: Le programme "Pratiquer le sport de mon choix dans ma localité" lancé par le Comité national olympique et sportif Sénégalais

En prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) que le Sénégal va accueillir en 2026, le programme "Pratiquer le sport de mon choix dans ma localité" a été lancé mercredi 20 décembre à Pambal, dans le département de Tivaouane en présence du ministre conseiller auprès de l'ambassade de la France au Sénégal, du maire de ladite commune Lazar Lamane Thiaw, du coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 Ibrahima Wade et des représentants des établissements scolaires ciblés dans ledit programme. L'objectif vise à enrichir le sport au niveau local et à encourager une participation massive des jeunes dans diverses disciplines sportives en vue des JOJ 2026.



Prenant la parole, l'édile de la commune de Pambal, Lazar Lamane Thiaw, a salué cette initiative du Comité National Olympique Sénégalais (CNOSS), en partenariat avec la Coopération française. Conscient de l'importance de ce programme dans cette collectivité territoriale, il s'est engagé à jouer pleinement sa partition pour vulgariser cette action auprès de la jeunesse de cette contrée nichée à la proximité du Cayoor.



En outre, le coordonnateur du Comité d'organisation des JOJ 2026, Ibrahima Wade, est revenu largement sur l'importance de ce programme dans cette zone. Il a rappelé que dans le cadre de cette collaboration avec les partenaires, les bailleurs ont financé la réhabilitation d'infrastructures sportives pour le programme des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



Pour sa part, le ministre conseiller auprès de l'ambassade de la France au Sénégal a insisté sur l'héritage sportif local et l'engagement commun de la France pour la jeunesse du pays, notamment celle de Pambal.



Dans son intervention, il réaffirme que le sport se veut une célébration à travers la jeunesse, une façon de vivre ensemble pour prôner un facteur de paix, de rapprochement et de cohésion sociale. L'activité de la commune de Pambal était axée sur : "La Jeunesse et le Sport pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d'inspiration pour l'Afrique".



Pour rappel, les 4 èmes Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été se dérouleront à Dakar, au Sénégal, premier pays du continent africain à avoir l'honneur d'accueillir cet événement d'envergure mondiale. Plusieurs milliers d'athlètes âgés de 15 à 18 ans se rassembleront à travers 35 disciplines.