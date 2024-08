Ouverture d’une troisième voie sur l’autoroute Dakar-Diamniadio pour fluidifier le trafic pendant le Magal de Touba

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Malick Ndiaye, a inauguré lundi une troisième voie sur l’autoroute de l’Avenir (Dakar-Diamniadio), destinée à améliorer la fluidité du trafic et la sécurité des voyageurs entre Dakar et Touba à l’occasion du Magal. Cette nouvelle voie de quatre kilomètres est mise en place pour faciliter la circulation des milliers de fidèles qui se rendent chaque année à Touba pour célébrer cet événement religieux majeur.



Le communiqué du ministère précise que Malick Ndiaye a chargé les responsables concernés de collaborer avec la société Eiffage, qui a réalisé les études préalables, pour matérialiser cette nouvelle voie sans délai. Le Magal de Touba, qui marque l’exil en 1895 de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, attire chaque année des milliers de pèlerins à Touba, dans la région de Diourbel.



aps