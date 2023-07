Ousmane sonko sur la décision de Macky Sall :Il n’y a rien à féliciter ni à remercier, «  rien d’exceptionnel ».

Tout d'abord , Ousmane a fait savoir au journaliste qu’il n’est pas assigné à résidence, mais plutôt « arbitrairement" détenu. D'après le maire de Ziguinchor, Il n’y a ni décision de justice ni décision administrative qui lui impose de rester chez lui. "C’est une détention arbitraire en violation de tous mes droits" a informé Ousmane sonko. Parlant de la décision de Macky Sall qui a choisi de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024, l'homme politique pense que dans ce geste de Macky, il n’y a rien à féliciter ni à remercier, « rien d’exceptionnel ». Selon lui, macky sall a tardivement fait cette annonce qui a causé énormément de dégâts au Sénégal . Ousmane Sonko souligne que si Macky avait clairement signifié son choix depuis le début, « on en serait pas là avec son lot de morts, d’emprisonnement, de dégâts matériels… Les conséquences ont été immenses…", en réalité, le Président Macky Sall n’a pas abdiqué parce qu’étant démocrate, mais il a abdiqué parce qu’il y a eu la pression de son peuple d’abord… " Les complots qu’il a ourdis contre ma personne ont échoué, parce que le peuple sénégalais s’est dressé pour dire non. Il a reculé parce qu’il y a eu la pression internationale également, les plaintes au niveau de cela CPI et différents organismes des Nations Unies" a fait savoir l'homme politique dans son entretien avec France 24.