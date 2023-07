Ousmane sonko prévient ses détracteurs : "vous pouvez chuter avec Macky mais évitez de chuter et de rouler à terre avec lui".

À l'occasion de sa déclaration de ce vendredi , le leader du parti Pastef Ousmane Sonko sonne comme une alerte dont l’objectif est de prendre à témoin les Sénégalais sur les évènements qui se trament. En direct ,le chef de fil des Patriotes s’est voulu péremptoire. Il annonce que , dans les 7 mois qui restent du magistère du Chef de l’Etat Macky Sall sera le responsable de tout ce qui se passera et sera de la responsabilité exclusive de ce dernier. « A partir de février 2024,Macky Sall ne sera plus Président de la République et le candidat qu’il choisira n’aura même pas 15% de l’électorat" a ajouté le leader . D'après lui, à partir de cette date, il y aura un tribunal qui va statuer sur tous les crimes et actes délictuel commis par les membres du gouvernement sortant. En bouclant sa déclaration , le leader de Pastef prévient ses détracteurs : "vous pouvez chuter avec Macky mais évitez de chuter et de rouler à terre avec lui".