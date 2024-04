Ousmane Sonko nommé premier ministre

C’est officiel. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vient de nommer son premier ministre. Il s’agit de Ousmane Sonko, qui est en même temps le président du parti Pastef. L’information vient d’être dévoilée à l’instant. Le leader des patriotes aura la grande charge de mettre en œuvre «Le projet», de concert avec les autres membres du gouvernement qui n'ont pas encore été nommés.



«Je mesure l’importance de la confiance placée en notre personne, en me nommant aux responsabilités de premier ministres du gouvernement du Sénégal. C’est à dire l’autorité publique en charge de la coordination et la conduite de la politique de la nation. C’est une double responsabilité puisqu’il s’agira de coordonner cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d’arrache-pied à la réalisation des objectifs assignés», a réagi ousmane Sonko. IGFM