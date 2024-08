Ousmane Sonko insiste sur une tarification équitable de l'eau entre les zones urbaines et rurales

Le Premier ministre Ousmane Sonko a récemment souligné l'importance d'une harmonisation des tarifs de l'eau entre les zones rurales et urbaines. Lors d'un conseil interministériel dédié à l'approvisionnement en eau potable, il a demandé au ministre de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, de trouver rapidement une solution pour éviter toute forme de discrimination tarifaire.

Sonko a également reconnu que l'application de tarifs uniformes pourrait poser des défis en milieu rural, où le pouvoir d'achat est souvent plus faible, surtout si les ménages ne bénéficient plus des tarifs sociaux. Il a insisté sur la nécessité de réformes qui non seulement corrigeraient la gestion du secteur, mais amélioreraient également la qualité de l'eau, en particulier dans les zones éloignées.

En réponse, le ministre de l'Hydraulique a assuré que ces préoccupations seraient prises en compte dans les réformes à venir, promettant de garantir un accès équitable à une eau de qualité pour tous les Sénégalais, indépendamment de leur lieu de résidence.



-----aps------------