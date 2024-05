Ousmane Sonko Prévoit une Réunion Gouvernementale sur le Trafic de Bois et la Déforestation dans le Sud et l'Est

Ousmane Sonko annonce une initiative gouvernementale pour contrer le trafic de bois et la déforestation dans les régions du Sud et de l’Est. Découvrez les détails de cette réunion interministérielle et les mesures envisagées pour protéger l'environnement.