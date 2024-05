Ousmane Sonko "Pastef sera le fer de lance de ce nouvel épisode de notre aventure commune"

Le Premier ministre, Ousmane Sonko a présidé la première réunion du Bureau politique du parti Pastef / Les Patriotiques, après d'un an d'interruption à cause de la dissolution dudit parti politique par décret numéro 2023 - 1407 du 31 juillet 2023.



Dans une note rendue publique, le PM déclare que la véritable lutte vient de démarrer : "Celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste équitable redistribution de nos richesses", dit - il.



Il ajoute : "Le parti Pastef sera le fer de lance de ce nouvel épisode de notre aventure commune. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que nous réussissons, inchalla. Nous allons reprendre et relancer nos activités politiques par la renégociation, la restructuration et la revitalisation du parti, avec, en ligne de mire, l'organisation de son premier Congrès dans quelques mois. Sur un autre registre, le parti assumera son option panafricaniste et souverainiste, par le renforcement de ses partenariats politiques aux niveaux Africain et sous régional. A cet effet, nous projetons une tournée, sur invitation de nos partenaires, qui devrait démarrer par les étapes de la Guinée Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a indiqué l'ancien maire de Ziguinchor.