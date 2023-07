Ousmane Sonko- Macky Sall: Cheikh Abdou Mbacke Barra Dolly engage une médiation…

Pour que Ousmane Sonko puisse participer à l’élection présidentielle de 2024, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a déclaré avoir engagé une médiation entre le président du parti Pastef et le président Macky Sall. Il a indiqué que le contact est déjà établi et dans les prochains jours il va rencontrer successivement le chef de l’État et le leader du parti Pastef « Ousmane Sonko doit participer aux élections. J’ai pris l’initiative d’une médiation. Je pense que c’est la seule issue possible dans cette affaire. La justice a déjà tranché sur les dossiers concernant Ousmane Sonko », a déclaré le marabout politicien sur Rfm lors du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké.