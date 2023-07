Ousmane Mbaye officiellement nommé Directeur Général de Dangote Cement Sénégal : Un symbole fort de la confiance en la jeunesse et la compétence locale

Lors de sa visite récente à Dakar, le PDG du conglomérat panafricain, Aliko Dangote, a officiellement annoncé la nomination d'Ousmane Mbaye en tant que Directeur Général de Dangote Cement Sénégal. Mbaye, qui avait assuré l'intérim depuis avril 2022 tout en étant le Directeur administratif et financier, a été présenté au Président sénégalais, Macky Sall, par Dangote lui-même le mercredi 5 juillet 2023.



La visite de Dangote au Sénégal visait également à remercier personnellement le président Sall pour sa présence lors de l'inauguration de sa méga-raffinerie à Lagos en mai dernier.



Le président Sall a félicité cette nomination, valorisant l'ascension d'un jeune sénégalais à la tête de la filiale sénégalaise du groupe cimentier nigérian, présent dans une dizaine de pays africains. De plus, il a chaleureusement salué Dangote pour la construction d'une des plus grandes raffineries au monde sur le sol africain, ainsi que pour ses efforts remarquables en matière de création d'emplois en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal.



Lors de sa rencontre avec le président sénégalais, Dangote a également exploré de nouvelles opportunités d'investissement au Sénégal, pays de la Téranga.



La nomination d'Ousmane Mbaye à la tête de Dangote Cement Senegal est significative à plusieurs égards. Elle souligne d'abord la confiance du groupe en la jeunesse, puisque Mbaye, lui-même dans la quarantaine, sera soutenu par une équipe de direction dont l'âge moyen est d'environ quarante ans. Ensuite, elle marque une étape importante dans la politique de "sénégalisation" du personnel de l'entreprise, qui est désormais composé à plus de 99% de travailleurs locaux. Enfin, cette nomination est un hommage à l'expertise locale, puisque Mbaye, formé intégralement au Sénégal, a bâti sa carrière dans son pays natal.