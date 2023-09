Ousmane Diop soutient fermement Amadou Ba pour les élections présidentielles de 2024

Thiès, Sénégal: Ousmane Diop, leader du Mouvement Awa à Thiès, s'est exprimé devant les membres du mouvement Awa pour appuyer la candidature de Amadou Ba, désigné par le président Macky Sall comme son dauphin.



"Chers compatriotes," a commencé Diop, "je suis très honoré de m'adresser à vous dans ce contexte politique particulier. L'actuel Premier ministre, Amadou Ba, est le choix évident de la coalition Ben Bokk yaakaar pour la prochaine élection présidentielle. Nous avons été les premiers à soutenir le président Macky Sall pour un second mandat en décembre 2022. Cependant, faisant preuve de lucidité et de souci pour la stabilité de notre nation, il a renoncé à cette ambition le 28 juillet 2023."



Lors d'une précédente intervention, Diop avait déjà manifesté son soutien inébranlable pour Amadou Ba. "Amadou Ba était notre plan A, B, C, et D," a-t-il rappelé. "Le plan A pour Amadou, le plan B pour Ba, le plan C pour notre chef de gouvernement et le plan D pour le Dakarois."



La décision du président Macky Sall d'opter pour Amadou Ba a été accueillie avec gratitude par Diop. "Je remercie vivement le président et la coalition Ben Bokyakar pour ce choix judicieux," a déclaré Diop.



Diop voit en Amadou Ba le candidat idéal pour assurer la continuité de l'État et la relève politique. "Nous sommes déterminés à redynamiser notre engagement pour l'accompagner jusqu'à la victoire en 2024," a-t-il déclaré, "et nous sommes déjà prêts à mettre à sa disposition notre expérience et notre engagement pour atteindre cet objectif."



Le leader du Mouvement Awa a également partagé sa vision pour l'après-victoire. "Après la victoire, Ba devra rassembler toute la coalition Ben Bokk yaakaar. Ensuite, il devra former une équipe de technocrates aguerris et de politiciens compétents pour poursuivre le Plan Sénégal Émergent (PSE) et renforcer notre démocratie," a-t-il conseillé.



Pour conclure, le Leader Politique du BBY de la Zone Nord de Thies, Ousmane Diop a loué la décision du président Macky Sall de renoncer à sa candidature, la qualifiant de moment décisif pour la démocratie sénégalaise. "Avec ce renoncement, il a ouvert une nouvelle phase pour notre pays," a-t-il dit, "et il nous appartient maintenant de poursuivre sur cette voie."



Ousmane Diop et le Mouvement Awa s'engagent donc pleinement derrière Amadou Ba, avec l'espoir d'une victoire en 2024 et d'un Sénégal prospère et uni sous sa direction.