Venu assister à la cérémonie de remise des fournitures scolaires aux groupements de femmes par Habib Kane, le leader politique Ousmane Diop, président du mouvement AWA, est largement revenu sur les actions sociales d'Habib Kane. Devant les femmes des groupements, Ousmane Diop les invite à être fidèles à leur leaders qui mène de multiples actions sociales pour les assister.



Selon Ousmane Diop, il est temps pour la capitale ferroviaire de changer de nouveaux visages en politique. « Thiès a besoin d'hommes qui font du social. Vous avez l’homme qu’il vous faut à vos côtés, soutenez-le et n’écoutez personne », a déclaré Ousmane Diop. Défendant Habib Kane qui achète à chaque Gamou un certain nombre de bœufs pour l'amener à Tivaouane, Ousmane Diop répond à ceux qui critiquent ce geste et qui donnent de fausses informations à travers cette action.