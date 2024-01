Ousmane Diop, Président de l'AWA, Revendique la Coordination du Comité Électoral à Thiès-Nord

M Ousmane . Diop Président du Mouvement Awa a insisté sur l'importance de respecter l'échéance du 28 janvier pour la constitution des comités électoraux à travers le pays. À Thiès, le comité départemental est piloté par Augustin Tine, directeur de cabinet politique du président de la République. Le comité électoral de Thiès-Est est dirigée par Pape Siré Dia, tandis que la commune de l'Ouest est sous la responsabilité du Dr. Pape Amadou Ndiaye.



Dans la commune de Thiès-Nord, où la compétition est particulièrement vive avec plusieurs candidats en lice, Ousmane Diop a clairement exprimé qu'il "ne lâcherait rien" et a appelé à une résolution rapide des médiateurs. La situation se complexifie dans la commune de Thiès-Nord, où plusieurs candidatures se disputent la prééminence. Parmi elles, celles de Doumbia, président de Thies ca Kanam, Malley Diop de l'APR, Bassirou Sall, et Ndiaga Wade de François Sall APR. C'est dans ce contexte que M. Diop a fermement déclaré qu'il "ne lâcherait rien", appelant à une résolution prompte et décisive de la part des médiateurs.



Lors d'une rencontre décisive, M. Diop a présenté son programme détaillé et sa stratégie en présence des trois autres candidats, ainsi que devant un panel de médiateurs et d'observateurs de haut rang. Parmi eux se trouvaient le médiateur Pape Amadou Ndiaye, Seynabou Ndieguene, Maodo Dieng dit Pit, Pape Amadou Sall du Parti Socialiste, le doyen Mayécor Faye, Camara représentant de Bokk Guiss Guiss, et l'ancien maire Lamine Diallo. Cette présentation a été l'occasion pour M. Diop de démontrer son engagement profond et sa capacité à diriger efficacement dans un contexte électoral complexe.



Avec une détermination remarquable, M. Diop a souligné sa disposition à prendre en main la coordination du comité électoral de Thiès-Nord, fort de ses stratégies et des moyens nécessaires. Il a insisté sur l'urgence de la situation, soulignant la nécessité d'une action rapide et efficace.



Durant la réunion du comité, qui a duré de neuf heures du matin à minuit, M. Diop s'est démarqué en restant jusqu'à la fin, prêt à assumer la coordination du comité électoral si aucune décision n'était prise avant minuit.



La détermination et l'approche stratégique d'Ousmane Diop dans la gestion des affaires électorales à Thiès-Nord mettent en lumière les défis politiques actuels et les attentes élevées pour les prochaines élections. Sa capacité à présenter un programme solide en présence d'éminentes personnalités et sa fermeté dans la revendication de ses responsabilités témoignent de son engagement envers son parti et la communauté.