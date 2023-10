Oumar Mamadou BALDÉ, nouveau Gouverneur de Thiès : Une expertise reconnue au service de la région

Article sur le Gouverneur Oumar Mamadou BALDÉ

Oumar Mamadou BALDÉ : Un Gouverneur au service de la Région de Thiès

Oumar Mamadou BALDÉ, un nom bien connu dans l'administration sénégalaise, a récemment été nommé Gouverneur de la Région de Thiès. Avant cette nomination, il occupait le poste de Gouverneur de la Région de Tambacounda. Il succède à Monsieur Alioune Badara MBENGUE, qui a été appelé à d'autres fonctions.

Passage de Oumar Mamadou BALDÉ en tant que Préfet de Thiès :

Monsieur BALDÉ n'est pas étranger à la région de Thiès. En effet, il a déjà servi en tant que Préfet du département de Thiès. Durant son mandat, il a été reconnu pour son engagement et son dévouement à la cause publique. Plusieurs sources évoquent son passage et le travail qu'il a effectué à ce poste. Par exemple, un article de EnQuete+ mentionne ses vérités crachées en tant qu'ex-préfet de Thiès. De plus, selon Echo Oriental, il a été Préfet du département de Bambéye de 2007 à 2011, Préfet du département de Birkilane de 2011 à 2013, et celui de Thiès de 2013 à 2015.

Son passage en tant que Préfet de Thiès a été marqué par plusieurs événements et initiatives. Il a fait face à des défis majeurs. Sa nomination en tant que Gouverneur de la Région de Thiès est donc perçue comme une reconnaissance de son expérience et de son expertise.

La nomination de Monsieur Oumar Mamadou BALDÉ en tant que Gouverneur de la Région de Thiès est un signe de confiance en ses capacités et en son expérience. Ayant déjà servi la région en tant que Préfet, il est bien placé pour comprendre les enjeux et les défis auxquels la région est confrontée. Il est attendu qu'il apporte son expertise et sa vision pour le développement et la prospérité de la région de Thiès.