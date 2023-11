Oumar Ahmad SALL doit comparaître devant le tribunal des flagrants délits ce 1 er décembre

Ce 1er décembre, un événement majeur secoue le Sénégal. Le prêcheur Oumar Ahmad SALL doit comparaître devant le tribunal des flagrants délits. Le collectif des disciples Tidianes, qui a porté plainte contre lui, demande une application stricte de la loi. D’après le collectif, Oumar SALL a régulièrement attaqué les fondements de la Tariqa Tidiane et ses guides. Parmi ses affirmations controversées, il aurait prétendu que Cheikh Ahmed Tidiane Cherif était chrétien et s’appelait Michel. Il aurait également critiqué les rituels de la communauté tidiane, ce qui a suscité de vives réactions. Les tentatives de médiation pour résoudre le conflit à l’amiable ont échoué, notamment en raison des propos tenus par des proches du prêcheur. Le collectif déplore notamment l’attitude du Dr Ahmed LO, qu’il accuse d’avoir tenu des propos irresponsables. Oumar SALL a été arrêté le 15 novembre et placé en détention provisoire le 20 novembre, après plusieurs retours de parquet. Le collectif des disciples Tidianes espère que le procès qui s’ouvre aujourd’hui permettra de préserver la paix sociale au Sénégal.