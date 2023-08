Orientation des nouveaux bacheliers 2023: La plateforme Campusen démarre à partir de lundi 14 août prochain

Les orientations des nouveaux bacheliers issus des résultats du Baccalauréat session 2023 dans les Universités et les Instituts d'enseignement supérieur vont bientôt démarrer sur la plateforme Campusen au Sénégal.



"Du lundi 14 août jusqu'au dimanche 03 septembre 2023 à partir de 23 heures 59 minutes; délai de rigueur, les nouveaux bacheliers sénégalais pourront démarrer leurs inscriptions sur cette plateforme", lit - on dans le communiqué.



Dans la même foulée, les autorités dudit ministère ont évoqué également les demandes de préinscription et d'admission dans les établissements publics d'enseignement supérieur du Sénégal à travers son site officiel.



Pour rappel, le ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation a demandé aux bacheliers de "ne communiquer, en aucun cas, les informations de connexion, entre autres", laisse entendre le communiqué.



Malick Sarr Gueye et Julbert Mendy