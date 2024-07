Orientation des Bacheliers 2024: Accès à CAMPUSEN dès le 7 août

La Direction générale de l'Enseignement supérieur a annoncé, via un communiqué reçu par Seneweb, que la plateforme CAMPUSEN sera accessible aux nouveaux titulaires du baccalauréat sénégalais 2024 à partir du mercredi 7 août 2024.



Les demandes de préinscription et d'admission dans les établissements publics d'enseignement supérieur du Sénégal (universités publiques et instituts supérieurs d'enseignement professionnel - ISEP) doivent être effectuées sur le site orientation.campusen.sn entre le mercredi 7 août et le mardi 27 août 2024 à 23 h 59, sans délai supplémentaire.



Selon le communiqué, les nouveaux bacheliers devront créer un compte pour obtenir un numéro d'Identification nationale de l'étudiant (INE). Ce numéro leur permettra ensuite de faire leurs choix d'orientation dans les différentes filières des établissements publics (universités publiques et ISEP).



La Direction rappelle que les nouveaux diplômés doivent valider leur demande d'admission avant la date limite.