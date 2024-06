Opérations de contrôles routiers à Kaffrine: 179 véhicules contrôlés dont sept (7) immobilisés

Dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation, le Commissariat de Kaffrine, en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité routière (Anaser), a déroulé des opérations de contrôles routiers le long du corridor au niveau de l'entrée et de la sortie de la commune.



A cet effet, les éléments du Commissariat de Kaffrine et les contrôleurs routiers de l'Anaser ont constaté 129 infractions routières de 10H à 13H. Sur les 179 véhicules contrôlés, sept (7) ont été immobilisés, selon des sources policières.



Cette initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière (Anaser) vise à réduire les infractions liées au non - respect des dispositions du Code de la route, réduire les accidents de la route et sensibiliser les usagers de la route sur les risques d'accidents, surtout en cette période de veille de la Tabaski où la majeure partie des sénégalais pourront rallier leurs localités respectives pour célébrer en famille cette fête importante dans l'islam.