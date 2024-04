Opération policière réussie : 445 individus appréhendés dans la lutte contre la délinquance

Dans le but de renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens, la police a intensifié ses efforts à travers tout le pays.



Dans ce contexte, une nouvelle opération de sécurisation a été menée de mardi à mercredi, de 21h à 5h, sous la supervision de la Direction de la Sécurité Publique.



Cette intervention policière a abouti à l'interpellation de 445 individus, selon des informations recueillies par Seneweb. Parmi eux, 289 ont été arrêtés pour vérification d'identité, 73 pour ivresse publique et manifeste, 15 pour nécessité d’enquête, 2 pour offre et cession, 1 pour viol, 2 pour détention et trafic de chanvre indien, 1 pour détention et usage de haschich, 11 pour détention et usage de chanvre indien, 1 pour détention et usage de skunks (drogue), 1 pour détention de chanvre indien, 3 pour détention et usage collectif de chanvre indien, 1 pour escroquerie, 2 pour flagrant délit de vol, 2 pour vol en réunion, 1 pour association de malfaiteurs, 17 pour usage de produits cellulosiques, 2 pour vagabondage, 2 pour violence et voie de fait, 1 pour abus de confiance, 2 pour racolage et 16 pour vol."