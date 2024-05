Opération policière nocturne : Près de 600 arrestations effectuées en une nuit

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la criminalité, une vaste opération de sécurisation a été menée dans la nuit du 12 mai 2024 sur l'ensemble du territoire national.



Ce vaste déploiement policier, couvrant tous les coins du pays, a conduit à l'interpellation de 599 individus, selon des sources de Seneweb. Parmi eux, 384 ont été arrêtés pour vérification d'identité, 109 pour ivresse publique et manifeste, 24 pour nécessité d'enquête, un pour détention de chanvre indien, 28 pour détention et usage de chanvre indien, sept pour détention et usage collectif de chanvre indien, deux pour détention illégale d'arme blanche, quatre pour offre et cession de chanvre indien, deux pour rixe sur la voie publique, quinze pour vagabondage, un pour racolage actif sur la voie publique, un pour homicide involontaire par accident de la circulation routière, un pour outrage et rébellion à agent dans l'exercice de ses fonctions, deux pour coups et blessures volontaires, trois pour recel, deux pour association de malfaiteurs, quatre pour violence et voie de fait réciproque, un pour violence à l'égard d'un ascendant, six pour flagrant délit de vol et deux pour vol.



En ce qui concerne les infractions routières, les policiers ont mis en fourrière 54 véhicules et immobilisé 77 motos. Par ailleurs, 76 cornets et six joints de chanvre indien ont été saisis au cours de cette opération de sécurisation.