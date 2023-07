Opération de sécurisation: 325 individus interpellés par la Police nationale

Pour veiller sur la sécurité des citoyens sénégalais, la Police nationale a entamé une vaste opération de sécurisation sur l'étendue du territoire national, dans la nuit du mardi au mercredi, de 20H à 6H.



Ces différents commissariats et des postes de Police du Sénégal ont procédé, durant cette mission de sécurisation, à l'interpellation de 325 individus, dont 181 pour vérification d'identité, 79 pour ivresse publique et manifeste, 26 pour nécessité d'enquête, 13 pour des faits de drogue, six coups et blessures volontaires, deux pour vol en réunion, six pour faux et usage de faux, 23 pour escroquerie, deux pour conduite sans permis, deux pour abus de confiance, six pour association de malfaiteurs et deux pour rixe sur la voie publique, nous informe L'Observateur dans sa parution de ce jeudi.