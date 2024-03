Opération de la gendarmerie : 53 candidats à l'émigration clandestine interpellés entre Mboro et Nianing

La légion de gendarmerie de Thiès, sous le commandement du lieutenant-colonel Alioune Diop, a mis fin au projet d'émigration clandestine de 53 individus, dont 12 Gambiens, deux Guinéens et un Malien.



Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants et a été menée avec succès entre les localités de Mboro et Nianing, comme l'a rapporté le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division de la Communication (Divcom).



La gendarmerie nationale lance un appel à la vigilance et à la collaboration accrue, en particulier en cette période électorale, pour combattre efficacement ce fléau qui affecte la jeunesse.