Opération de la Gendarmerie à Kaolack : Arrestation de 6 Braqueurs et Saisie d'un Arsenal

La Brigade de Recherches de Kaolack a récemment mis hors d'état de nuire une bande de braqueurs opérant dans la région de Wack Ngouna et ses environs, selon les informations recueillies par Seneweb auprès du chef de la Division de la Communication (Divcom).



Ces arrestations font suite à un vol commis dans la nuit du 12 au 13 mai 2024 au village de Santhie Badji (Wack Ngouna), impliquant une somme de 15 millions de francs CFA.



La brigade de recherches de Kaolack, assistée par une équipe d'enquêteurs et l'escadron de surveillance et d'intervention de Nioro, a lancé une enquête pour retrouver les coupables.



Le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye a annoncé l'arrestation de six des suspects le matin du 26 mai 2024.



Voici le matériel récupéré en possession des braqueurs :



- Six manchettes

- Deux couteaux

- Trois clés plates et trois clés mixtes

- Une paire de ciseaux

- Une clé à pique et deux pieds de biche

- Deux lampes de poche

- Une tenaille

- Une clé à croix

- Dix-neuf munitions de calibre 12

- Deux téléphones mobiles de marque ITEL BD

- Deux cartes de service WAVE

- Deux lames de hache

- Deux clés artisanales."