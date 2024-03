Opération de la Gendarmerie à Gandiol : 137 candidats à l'émigration clandestine et un convoyeur appréhendés

Après le tragique naufrage d'une pirogue transportant des candidats à l'émigration clandestine, la gendarmerie nationale a intensifié ses efforts de surveillance, conformément aux directives du haut-commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall.



Dans le cadre de cette opération, 137 migrants ainsi que le capitaine d'une pirogue ont été appréhendés, selon les informations du chef de la Division de la Communication (Divcom). La section de recherches de Saint-Louis et la brigade de proximité de Potou ont mené une opération entre 2 heures et 5 heures du matin à Gandiol, aboutissant à l'interpellation de 137 candidats à l'émigration clandestine, parmi lesquels figuraient deux Guinéens et 13 Gambiens. De plus, un capitaine de pirogue a été arrêté, et deux pirogues en bois ainsi que trois moteurs hors-bord de 40 et 15 chevaux ont été saisis, ainsi que 32 bidons de 60 litres de carburant, selon les déclarations du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.