Nouvelles sur le Trafic de Migrants : La DNLT démantèle cinq réseaux clandestins

L'équipe de la DNLT à Saint-Louis présente sept individus au tribunal pour leur implication présumée dans des activités de trafic de migrants via la mer. Les arrestations font suite à la découverte de deux embarcations le 29 avril dernier. Les principaux organisateurs ont été appréhendés, notamment M. Fall à Guinaw-Rails, Saint-Louis, et I. Diouf à Ndiakhère. Des réseaux similaires ont été démantelés à Karang et Bargny, avec un total de 41 migrants arrêtés. Les suspects sont désormais entre les mains du parquet, faisant face à des accusations d'association de malfaiteurs et de trafic de migrants.