Nouvelles directives présidentielles : Appels à candidatures prochainement ouverts pour des postes clés dans les secteurs public et parapublic

Lors du conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a annoncé une mesure significative concernant l'accès à certaines fonctions nominales dans les secteurs public et parapublic. Il a chargé le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, de préparer un décret visant à lancer des appels à candidatures pour ces postes. De plus, le président a demandé au Premier ministre et au ministre en charge de la Fonction publique, Olivier Boucal, d'accélérer l'élaboration d'un projet de loi pour garantir l'égalité des chances dans l'accès aux emplois et aux fonctions publiques."