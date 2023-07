Nouvelle ville de Thiès: Abdoulaye Seydou Sow lance le projet

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow était à Thiès ce dimanche pour matérialiser les recommandations du Président de la République Macky Sall, lors du Conseil des ministres décentralisé abrité dans la cité du rail.



Selon Abdoulaye Seydou Sow, "Ce projet incarne l'avenir de nos concitoyens et l'essor économique de notre nation". Au cours de la cérémonie, il a tenu à souligner l'importance de l'urbanisation dans le monde moderne. "Nous vivons à un époque où l'urbanisation est une réalité incontournable. Les villes se développent, les populations augmentent, et il est de notre devoir de créer des environnements, urbains adaptés à la vie moderne. Une urbanisation bien pensée est un moteur puissant pour la croissance économique, elle favorise l'émergence de nouvelles opportunités commerciales, industrielles et d'emploi", a fait savoir le maire de Kaffrine.



Pour montrer la particularité des réformes sur le logement envisagées par le Chef de l'Etat afin de rendre viable notre environnement, le ministre de tutelle dit : "Le logement est au coeur de la société, c'est le pilier sur lequel repose le bien - être de nos concitoyens. En leur fournissant des logements décents et abordables, nous leur offrons une chance de vivre un foyer sûr et de créer des souvenirs précieux en famille", a - t - il expliqué.



Le logement reste un impératif dans le développement socio - économique de toute nation. C'est dans cette logique d'idée que le ministre Abdoulaye Seydou Sow a expliqué le contenus dudit projet. "Ce projet d'une superficie de 148 hectares, va offrir une diversité de logements adaptés aux différentes strates de la société. Il va accueillir ainsi 2051 logements sociaux de Type F3 de 60 mètres carrés habitables, destinés aux familles à revenus faibles et irréguliers".



C'est pourquoi, dit - il, nous devons garder à l'esprit que l'urbanisation saine est un impératif pour la dignité des chefs de famille. IL ajoute encore : "Outre les logements , il offrira également un cadre de vie exceptionnel pour ses occupants. Avec ses espaces verts et places publiques totalisant 23075 mètres carrés, ses réserves de parking, ses équipements..."



Par ailleurs, selon toujours Abdoulaye Seydou Sow, "942 logements économiques de Type F4 de 80 mètres carrés habitables seront construits pour la diaspora, renforçant ainsi les liens avec nos concitoyens établis à l'étranger. 731 logements de standing de Type F5 de 163 mètres carrés habitables seront érigés pour la classe moyenne, leur offrant un cadre de vie à la hauteur de leurs aspirations", a - t - il laissé entendre.