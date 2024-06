Nouvelle recrue dans le staff des Lions : Alexandre kervaillant rejoint Aliou Cissé

Le staff technique de l'équipe nationale du Sénégal s'agrandit avec l'arrivée d'Alexandre kervaillant en tant qu'analyste vidéo sous la direction d'Aliou Cissé, le sélectionneur national. Il succède à Noureddine Bouachera, qui a quitté ses fonctions avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations.



Selon Les Échos, kervaillant a déjà commencé à travailler et se concentre sur la préparation des deux prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 (groupe B) des Lions. Le Sénégal affrontera la RDC à domicile le jeudi 6 juin, puis se rendra en Mauritanie trois jours plus tard.



La source indique également que le nouveau membre du staff technique de l'équipe nationale a précédemment travaillé avec des clubs comme Lens, Le Havre et Lorient. "Alexandre kervaillant est diplômé en gestion et analyse de données sportives", ajoute Les Échos.