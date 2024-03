**Titre :** Nouvelle interception à Mbour : 55 migrants appréhendés par la gendarmerie

Les opérations de surveillance contre l'émigration irrégulière se sont intensifiées le long de la petite-côte, suite aux instructions du Haut commandement de la gendarmerie nationale. Sous la direction du lieutenant-colonel Alioune Diop, la Légion de Thiès a renforcé ses effectifs pour contrer les départs clandestins vers l'Espagne.



Dans cette perspective, la Brigade de proximité de Nianing a mené une action nocturne, interceptant une embarcation clandestine dans la nuit du 3 au 4 mars 2024. Au cours de cette opération, 55 candidats à l'émigration ont été appréhendés, dont 3 Gambiens, 1 Guinéen et 51 Sénégalais, comprenant 2 femmes. Les autorités ont également mis la main sur 4 complices.



En plus des individus arrêtés, les forces de l'ordre ont saisi une quantité considérable de matériel, comprenant 2 véhicules, 1 moto Jakarta, 2 GPS, du matériel de navigation, 420 litres de carburant marin, 32 paquets de 30 sachets d'eau et 2 bidons de 20 litres d'eau, selon les informations du Lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division Communication (Divcom).