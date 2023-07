Nouvelle Parution : "Itinéraire d'un député au cœur de la République", un Voyage Exclusif dans l'Hémicycle Sénégalais

Le 1er juillet 2023 a vu la publication d'une œuvre dans l'édition Cent Mille Milliards à Paris : "Itinéraire d'un député au cœur de la République", écrite par la figure emblématique de la vie politique sénégalaise, Abdou Mbow.



M. Mbow, un acteur politique de premier plan, a fait son entrée dans l'arène parlementaire en 2012 en tant que secrétaire élu. Depuis lors, il a occupé plusieurs postes clés, dont ceux de Troisième vice-président, Président de la Commission des Affaires étrangères, Premier vice-président, et enfin Président de la Commission des Lois, une fonction qu'il continue de remplir.



Dans son ouvrage, Mbow offre un aperçu unique de l'organisation, du fonctionnement et des rouages de l'Assemblée nationale du Sénégal. Rédigé dans un style franc et direct, ce livre s'avère être un outil précieux, non seulement pour les praticiens du droit, mais aussi pour tout citoyen souhaitant mieux comprendre le fonctionnement du Parlement sénégalais.



En plus de ses éclairages institutionnels, l'auteur nous plonge au cœur de l'histoire politique récente du Sénégal, explorant les péripéties depuis la création de l'Alliance pour la République (Apr) en 2007, l'accession de Macky Sall à la présidence, et ses douze années à la tête du pays. Ce livre apporte de nouvelles perspectives sur une période cruciale de la vie politique sénégalaise, perspectives qui pourraient s'avérer précieuses alors que le pays se prépare à affronter les élections présidentielles de février 2024.



L'ouvrage bénéficie d'une préface de Macky Sall, le Président du Sénégal lui-même, ajoutant une touche d'autorité à cette plongée fascinante dans les coulisses de la politique sénégalaise.



Notez bien la date de parution : "Itinéraire d'un député au cœur de la République", une lecture indispensable pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la politique sénégalaise, est maintenant disponible