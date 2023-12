Nouvelle Indemnité Spéciale pour les Militaires Invalides à la Retraite au Sénégal

Dakar, Sénégal – Un grand soulagement a été ressenti parmi les militaires invalides à la retraite au Sénégal suite à l'annonce d'une indemnité spéciale accordée par le gouvernement. Cette mesure, qui concerne plus de 2000 militaires invalides, a été mise en place sur instruction du président de la République. Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), les montants alloués varient entre 5 millions et 2 millions de francs CFA, en fonction du taux d'invalidité des bénéficiaires.



Cette indemnité forfaitaire spéciale est une reconnaissance de l'État envers ceux qui ont servi le pays et qui ont été affectés physiquement ou psychologiquement par leur service. Le paiement de cette indemnité a déjà commencé et se poursuit, apportant un soutien financier significatif à ces vétérans.