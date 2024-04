Nouveau gouvernement: Thiès compte quatre ministres occupant des postes clés

Thiès, une ville importante au Sénégal, compte quatre ministres occupant des postes clés dans le nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Le Général Birame Diop est Ministre des Forces armées et réside dans le quartier Kaosara Fall. Le Procureur Ousmane Diagne occupe le poste de Ministre de la Justice et Garde des Sceaux et vit dans le quartier Aiglon. Le Général Jean Baptiste Tine est Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et réside au village de Pognéne. Enfin, Birame Souleye Diop est Ministre de l’Énergie, du pétrole et des Mines et vit dans le quartier de Takhikao. Ces quatre personnalités occupent des postes importants dans le nouveau gouvernement .