Nouveau Directeur Général de l'Administration Pénitentiaire : Aliou Ciss Prend Ses Fonctions

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a installé vendredi l'inspecteur Aliou Ciss en tant que nouveau directeur général de l'Administration pénitentiaire, remplaçant ainsi le colonel Abdoulaye Diagne. La cérémonie s'est tenue au camp pénal de Liberté 6, réunissant diverses autorités militaires, civiles et administratives.



Dans son discours, le nouveau directeur général a affirmé son engagement à renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires et à favoriser la réinsertion sociale des détenus. Premier directeur issu du personnel pénitentiaire, Aliou Ciss a souligné l'importance de placer l'humain au centre de ses actions, en visant l'amélioration des conditions de détention et la réinsertion sociale, le renforcement des capacités opérationnelles du personnel et la valorisation de la fonction de pénitentiaire.



Il a également mentionné que malgré les progrès réalisés, le système pénitentiaire sénégalais est confronté à des défis spécifiques, tels que les longues détentions provisoires, la surpopulation carcérale, la vétusté des infrastructures, et le déséquilibre entre la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires et le nombre de détenus.



Le directeur général a également pointé les lacunes dans l'application des peines alternatives à l'incarcération, le déficit de personnel pénitentiaire, et le manque de spécialistes, en référence aux Règles de Nelson Mandela. Il a annoncé la préparation d’un plan stratégique englobant des réformes juridiques et l'amélioration des conditions de travail des personnels pénitentiaires.

aps