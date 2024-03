Nomination de Me Sidiki Kaba en tant que Premier ministre après la dissolution du gouvernement

Rédigé le Mercredi 6 Mars 2024 à 21:49 | Lu 45 fois Rédigé par Rédaction

Obtenez les dernières nouvelles politiques avec la dissolution du gouvernement sénégalais et la nomination de Me Sidiki Kaba en tant que Premier ministre. Restez informé sur les changements politiques et les réactions à cette décision du président Macky Sall.