Nomination de Me Ngagne Demba Touré à la direction de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN)

Lors du Conseil des ministres tenu au palais présidentiel le jeudi 2 mai 2024, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris plusieurs décisions importantes en matière de nominations. L'une des annonces les plus remarquables est la nomination de Me Ngagne Demba Touré à la tête de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN).



Titulaire d'un Master II en Droit et Gouvernance des Energies et des Mines, Me Ngagne Demba Touré, membre du parti Pastef, succède à Monsieur Ousmane Cisse en tant que Directeur général de la SOMISEN.