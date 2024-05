Nigéria: Bassirou Diomaye Diakhar Faye désigné personnalité politique de l'année

Le président de la République du Sénégal, Son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera honoré, aux côtés d'autres récipiendaires notables, en tant que personnalité politique africaine distinguée de l'année lors de la prochaine Africa Illustrious award (Aia) qui se tiendra le 21 juin, à Lagos, au Nigéria, informe nos confrères de emedia.sn.



L'Africa Illustrious award est un événement semestriel qui se tient en juin et décembre de chaque année. Il est décerné strictement sur le "Mérite" et constitue une opportunité où les leaders africains influents dans divers domaines de la vie sont honorés et célébrés, ajoute notre source.