Nguekhokh : Une élève en classe de première est poursuivie pour coups et blessures volontaires (Cbv) sur sa camarade en état de grossesse

Au lycée Nguekhokh, une élève en classe de première au lycée Nguekhokh, est poursuivie pour coups et blessures volontaires (Cbv) sur personne vulnérable en raison de son état de grossesse étant sa camarade de classe, selon le journal l'observateur. Il s'agit de M. B. Dramé, enceinte de 7 mois, rapporte L'Observateur. Cette dernière aurait piqué une colère après avoir été apostrophée sur son état, fruit d'une relation hors mariage. En réponse, P. Sow n'a pas non plus apprécié d'être traitée de menteuse par son amie et camarade de classe. Selon le journal, c'est suite à ce problème que les deux lycéennes auraient réglé leurs comptes. P. Sow se rendit au domicile familial de M. B. Dramé, la qualifiant de fille facile. Après des échanges très tendus, la scène a rapidement tourné au vinaigre. Ainsi, la femme enceinte, munie d'un certificat médical attestant d'une Incapacité de Travail (Att) de 18 jours, a porté plainte contre son amie, à la Brigade de Gendarmerie de Nguékhokh. Selon l'observateur, P. Sow a été déféré jeudi à l'issue de sa garde à vue, au parquet de Mbour.