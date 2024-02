Ngagne Demba Touré transféré à la prison de Rebeuss après son arrestation

Ngagne Demba Touré, un opposant politique et leader de la jeunesse de Pastef, a été arrêté à son domicile à Dakar par la Division des investigations criminelle (DIC) et transféré à la prison de Rebeuss après une audition. Il est confronté à cinq chefs d'accusation, dont association de malfaiteurs en rapport avec une entreprise terroriste, offense au chef de l'État, actes compromettant la sécurité publique, atteinte à l'autorité de la justice et outrage à magistrat. Son arrestation intervient quatre jours après son retour d'exil au Mali, où il a passé six mois.