Nécrologie : L'ancien maire de Mbour, El Hadji Ameth Sarr n'est plus!

La capitale de la petite côte vient de perdre l'un de ses plus illustres valeureux fils, une personne reconnue dans cette partie de la région de Thiès grâce à sa générosité légendaire. Ancien maire de la commune de Mbour, El Hadji Ameth Sarr a tiré sa révérence ce lundi 19 juin 2023.



Premier magistrat de Mbour du 30 novembre 1972 au 19 mars 1978, rapporte Le Témoin dans sa parution de ce mardi 20 juin. En outre, il s'est distingué à la tête du conseil municipal de Mbour pour une gestion sobre et vertueuse saluée unanimement par toutes les populations qui le citent toujours référence dans le domaine, a ajouté le quotidien Le Témoin.



El Hadji Ameth Sarr a été enterré hier dans la ville sainte de Touba. La cérémonie religieuse de prières est prévue ce mercredi à Mbour dans son domicile. La rédaction de Thiès info présente à toutes les populations de la région de Thiès, les autorités administratives, coutumières, religieuses, le maire de ladite localité Cheikh Issa Sall , ainsi que celles de Mbour ses condoléances et à toute sa famille éplorée.