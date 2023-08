Nécrologie : Idrissa seck a perdu son garde rapprochée oumar Fall

Le président du parti Rewmi, idrissa seck a perdu un proche . Oumar Fall, plus connu sous le nom de « Tout Doux » est décédé hier dans un accident de la route de Diourbel. Il faisait partie de l’équipe de sécurité de Idrissa Seck ancien Premier ministre et ancien président du conseil économique, social et environnemental. « Tout Doux », Oumar Fall de son vrai nom, partageait toujours de bons moments avec ses camarades et proches. Il était aussi remarqué lors des sorties politiques du président du parti Rewmi notamment en 2019 lors de la campagne de la coalition IDY2019. Thiès info présente ses condoléances à sa famille, ses collègues et au président du parti Rewmi, Idrissa Seck.