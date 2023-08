Nécrologie: Décès de Cheikh Sidy Moctar Kounta, Khalife de Baye Bou Mouhamed Kounta

La cité religieuse de Ndiassane, située dans la commune de Cherif Lô et dans le département de Tivaouane, est plongée dans l'émoi et la consternation, suite au rappel à Dieu de Cheikh Sidy Moctar Kounta, khalife de Baye Bou Mouhamed Kounta.



Décès survenu ce samedi 12 août 2023 à Thiariak Saré Gaty à Kaolack dans la commune de Keur Baka, l'information est postée sur la page Facebook de la Cellule de Communication de ce foyer religieux .



La rédaction de Thiès Info présente ses sincères condoléances au Khalife général Cheikh Bou Madior Sidy Mahtar Kounta, à la oumma islamique et à la communauté Khadre Akhlou Kountiyou d'ici et d'ailleurs.