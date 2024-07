Nécrologie: Décès de Baba Diaw ITOC

Rédigé le Mercredi 3 Juillet 2024 à 15:21 | Rédigé par SEYELATYR

La communauté sénégalaise est plongée dans une profonde tristesse après le décès de l'éminent homme d'affaires Abdoulaye Diaw, plus connu sous le nom de Baba Diaw ITOC. Président-directeur général de la société International Trade Oil and Shipping (ITOC), Baba Diaw s'est éteint ce mercredi 3 juillet 2024 après une longue bataille contre la maladie. Ses funérailles se tiendront demain, jeudi 4 juillet 2024, réunissant famille, amis et collègues pour rendre hommage à son remarquable héritage entrepreneurial et communautaire.